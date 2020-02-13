Создана мобильная игра, которая позволяет сажать реальные деревья

Игра в жанре Match 3 называется «Посади лес», её создатели — проект Posadiles.ru и движение «ЭКА». Как пишет издание «Афиша Daily», место действия игры — сгоревший лес, который нужно восстановить. Пользователи покупают деревья виртуально и узнают, как предотвратить угрожающие им опасности.

Часть денег, полученных от внутриигровых покупок, будет направлена на восстановление лесов. Все купленные игроками деревья будут высажены по-настоящему — на пострадавших лесных территориях в российских регионах. В качестве доказательств пользователям будут отправлены фото и GPS-координаты посаженных деревьев.

Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.