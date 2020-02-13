Приложения
Сегодня 19:58
Создана мобильная игра, которая позволяет сажать реальные деревья
Покупаешь виртуальное дерево — его высаживают в реальности
В России создали мобильную игру, которая позволяет сажать реальные деревья. Авторы проекта хотят привлечь внимание пользователей к проблеме лесных пожаров.
Игра в жанре Match 3 называется «Посади лес», её создатели — проект Posadiles.ru и движение «ЭКА». Как пишет издание «Афиша Daily», место действия игры — сгоревший лес, который нужно восстановить. Пользователи покупают деревья виртуально и узнают, как предотвратить угрожающие им опасности.
Часть денег, полученных от внутриигровых покупок, будет направлена на восстановление лесов. Все купленные игроками деревья будут высажены по-настоящему — на пострадавших лесных территориях в российских регионах. В качестве доказательств пользователям будут отправлены фото и GPS-координаты посаженных деревьев.
Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.