Приложения
Опубликовано 01 февраля 2025, 10:30
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Создана «несокрушимая» система шифрования на основе голограмм и ИИ

Может произвести революцию в цифровой безопасности
Исследователи разработали новую систему шифрования, в которой используются голограммы и искусственный интеллект (ИИ) для создания «несокрушимой защиты цифровой информации». Эта система шифрует световые модели настолько тщательно, что традиционные методы не могут их расшифровать, предлагая новый уровень защиты конфиденциальных данных.
Создана «несокрушимая» система шифрования на основе голограмм и ИИ
© Ferra

Новый метод работает путем кодирования информации в световые лучи с помощью голограмм, которые затем «скремблируются». Нейронная сеть, обученная распознавать эти скремблированные шаблоны, может расшифровать информацию. Эта техника обеспечивает высокозащищенный способ передачи данных даже в сложных условиях, таких как плохая погода, где традиционные оптические системы часто выходят из строя.

Для создания системы исследователи использовали лазер и жидкость, наполненную этанолом, чтобы скремблировать световые лучи. Команда продемонстрировала эффективность системы, зашифровав и расшифровав изображения с точностью 90−95%. В дальнейшем они планируют улучшить этот показатель, добавив дополнительные функции безопасности, такие как двухфакторная аутентификация.

Несмотря на большие перспективы технологии, ее высокая стоимость и громоздкое лазерное оборудование являются препятствием для коммерческого использования.