Создана «несокрушимая» система шифрования на основе голограмм и ИИ

Новый метод работает путем кодирования информации в световые лучи с помощью голограмм, которые затем «скремблируются». Нейронная сеть, обученная распознавать эти скремблированные шаблоны, может расшифровать информацию. Эта техника обеспечивает высокозащищенный способ передачи данных даже в сложных условиях, таких как плохая погода, где традиционные оптические системы часто выходят из строя.

Для создания системы исследователи использовали лазер и жидкость, наполненную этанолом, чтобы скремблировать световые лучи. Команда продемонстрировала эффективность системы, зашифровав и расшифровав изображения с точностью 90−95%. В дальнейшем они планируют улучшить этот показатель, добавив дополнительные функции безопасности, такие как двухфакторная аутентификация.

Несмотря на большие перспективы технологии, ее высокая стоимость и громоздкое лазерное оборудование являются препятствием для коммерческого использования.