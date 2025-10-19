Создание коллажей фотографий в Facebook* доверили ИИ

ИИ может создавать коллажи, добавлять различные эффекты, стилизовать изображения или делать подборки фото по событиям.

Чтобы функция заработала, пользователю нужно дать согласие на обработку изображений, хранящихся в облаке. Все изменения «остаются приватными», пока человек «сам не решит опубликовать фото». Функцию можно в любой момент отключить.

Meta* подчёркивает, что неиспользованные фотографии не применяются для обучения нейросетей или рекламы, если пользователь сам не выбрал их для редактирования. ИИ анализирует только метаданные.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена