Создание коллажей фотографий в Facebook* доверили ИИ

19 октября 2025
Создание коллажей фотографий в Facebook* доверили ИИЗапускает функцию Meta AI Photo Suggestion*
В Facebook* представили Meta AI Photo Suggestion*. Она предлагает пользователям идеи для редактирования их фотографий в чём помогает ИИ. Нововведение пока доступно в США и Канаде и работает «на добровольной основе».
ИИ может создавать коллажи, добавлять различные эффекты, стилизовать изображения или делать подборки фото по событиям.
Чтобы функция заработала, пользователю нужно дать согласие на обработку изображений, хранящихся в облаке. Все изменения «остаются приватными», пока человек «сам не решит опубликовать фото». Функцию можно в любой момент отключить.
Meta* подчёркивает, что неиспользованные фотографии не применяются для обучения нейросетей или рекламы, если пользователь сам не выбрал их для редактирования. ИИ анализирует только метаданные.
