Созданные ИИ вирусы в 88% случаев остались незаметны

Переименовывая переменные, разделяя строки, добавляя нежелательный код и переделывая скрипты, они создают 10 000 новых вариантов вредоносных программ, сохраняя при этом их вредоносное поведение. Такой подход значительно ослабляет средства защиты, заставляя их классифицировать вредоносный код как добротный.

Даже такие инструменты обнаружения, как VirusTotal, с трудом справляются с этими переписанными вариантами.

Достижения ИИ могут как укреплять, так и подрывать кибербезопасность.