Создано мобильное приложение для определения психических расстройств

Приложение назвали PROSIT, его тестирование началось ещё в феврале. Сейчас приложением пользуются около 300 человек. Половина из них — пациенты с психическими расстройствами.

Создатели PROSIT утверждает, что программа может определить, есть ли у владельца смартфона депрессия или тревожность. Приложение следит за пользователем, собирая данные по 15 категориям. Они включают в себя продолжительность сна, частоту физических упражнений, историю звонков и сообщений, экранное время и даже музыкальные предпочтения. Кроме того, пользователи сами рассказывают PROSIT о своём состоянии.

Конечно, такая тотальная слежка со стороны приложения может вызвать вопросы у правозащитников. Но перед использованием PROSIT добровольцы подписывают соглашение на передачу данных.