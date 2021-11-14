Создано мобильное приложение, которое выявляет сотрясение мозга у человека

Сотрудники компании Brightlamp создали приложение Reflex. Оно помогает медикам в диагностике и отслеживании лечения такой формы травмы, как сотрясение мозга. Им уже пользовались врачи в Северной Америке для осмотра пациентов, проходящих лечение в неврологических клиниках. Вся информация о разработке Reflex опубликована в журнале Life.

По словам профессора неврологии Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды доктора Фредерика Каррика, приложение Reflex распознаёт биомаркеры, которые указывают на сотрясение мозга. Для этого оно измеряет зрачковый световой рефлекс. Смартфон при этом подносится к глазу пациента, затем - после нажатия кнопки - начинает мигать вспышка (свет).