Создано новое приложение для определения сходства со знаменитостями

Известности приложению прибавили, как это ни странно, сами знаменитости. Свои примеры использования Gradient опубликовали рэперы Тимати и Баста, певица Ольга Бузова и другие российские «звёзды». Благодаря этому, приложение заняло первое место в рейтинге App Store и Google Play.

По сути, Gradient подбирает фотографию знаменитости, снятую с того же ракурса, что и снимок пользователя. Иногда получаются довольно забавные результаты. Илон Маск, например, «превращается» в Дмитрия Медведева, а Владимир Путин — в бюст Аристотеля.