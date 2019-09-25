Ferra
Приложения
Вчера 20:57

Создано новое приложение для определения сходства со знаменитостями

Иногда оно выдаёт странные результаты
В российских соцсетях набирает популярность приложение Gradient. Оно подбирает похожих на пользователя знаменитостей. Нужно лишь загрузить фотографию.

Известности приложению прибавили, как это ни странно, сами знаменитости. Свои примеры использования Gradient опубликовали рэперы Тимати и Баста, певица Ольга Бузова и другие российские «звёзды». Благодаря этому, приложение заняло первое место в рейтинге App Store и Google Play.

По сути, Gradient подбирает фотографию знаменитости, снятую с того же ракурса, что и снимок пользователя. Иногда получаются довольно забавные результаты. Илон Маск, например, «превращается» в Дмитрия Медведева, а Владимир Путин — в бюст Аристотеля.

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Сообщается, что Gradient разработал одноимённый украинский стартап. В описании приложения сказано, что оно использует искусственный интеллект, но никаких подтверждений этому пока нет.

Для оформления использовано фото пользователя Instagram evakoshkina

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