Создано первое смартфонное приложение для обмена сообщениями под водой

Исследователи разработали AquaApp, первое мобильное приложение для акустической связи и создания сетей под водой, которое можно использовать с существующими устройствами, такими как смартфоны и смарт-часы.

Учёные пояснили, что на суше смартфоны полагаются на радиосигналы, такие как Wi-Fi и Bluetooth, для беспроводной связи. Эти сигналы плохо распространяются под водой, в отличие от акустических. С помощью AquaApp исследователи продемонстрировали обмен сообщениями под водой с помощью динамика и микрофона. Помимо загрузки приложения на телефон, людям понадобится только водонепроницаемый чехол.

Интерфейс AquaApp позволяет выбирать из списка 240 предустановленных сообщений, которые соответствуют жестам, используемым профессиональными дайверами, причем 20 наиболее распространённых сигналов отображаются на видном месте для быстрого доступа. Экспериментальным путём учёные выяснили, что до 30 метров — идеальный диапазон для отправки и получения сообщений под водой, а 100 метров — для передачи сигналов SoS.