Создано ПО, определяющее эмоции по движениям тела человека

Используя профессионального танцора, выполняющего хореографические движения, изображающие различные эмоции, команда записывала и анализировала данные с помощью 17 высокочувствительных датчиков. EMOKINE извлекает такие параметры движения, как скорость и ускорение, обеспечивая "объективное понимание эмоционального выражения через движения тела".

Эта методология, опубликованная в журнале Behavior Research Methods, сочетает в себе "художественную практику и научную строгость".

Программное обеспечение с открытым исходным кодом доступно на ZENODO и GitHub и может быть адаптировано к различным системам захвата движения. Она имеет потенциал для применения в экспериментальной психологии, аффективной нейронауке и анализе визуальных медиа с помощью ИИ, пишут ученые.