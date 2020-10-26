Создано приложение для диагностики инсульта за четыре минуты

«Популярная механика» пишет, что при инсульте важна каждая минута. Сейчас при подозрении на него пациента отправляют на компьютерную томографию или к неврологу для проведения тестов. Учёные из Университета штата Пенсильвания и Хьюстонской методистской больницы решили ускорить этот процесс.

Пока приложение готово только под iPhone. Чтобы его разработать, специалисты собрали данные более 80 пациентов с симптомами инсульта. Люди проходили речевой тест на инсульт, а их в это время записывали на камеру iPhone. Эти записи использовали для машинного обучения алгоритма.

В итоге программа смогла определить инсульт в 79% случаев.