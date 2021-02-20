Создано приложение модной соцсети Clubhouse для Android

Приложение разработчик опубликовал на GitHub. Пользователям нужно просто скачать и установить APK-файл. Его стоит искать в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1). Разработчики также могут импортировать клиент в Android Studio.

Функциональность приложения ограничена. Доступны основные действия: можно присоединяться к комнатам и общаться. Также есть возможность просматривать профили людей и подписываться на них. Разработчик предупреждает, что регистрация хоть и прописана, но лучше зарегистрироваться с iOS-приложения, а на Android просто авторизоваться. В самопальном приложении нет уведомлений, там нельзя создавать комнаты и модерировать их.

Помимо этого, есть риск, что Clubhouse забанит пользователей Android-клиента. Клюшников отметил, что написал приложение всего за полтора дня. Разработчик использовал API Clubhouse, добытые реверс-инжинирингом.