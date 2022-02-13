Создано приложение для обнаружения действующих военных радаров

Для своей работы RIT использует открытые данные со спутников Sentinel-1. Эти космические аппараты излучают радиоволны, а затем ловят отражённый сигнал с Земли. Sentinel-1 также могут улавливать и мощный выброс радиоволн некоторых наземных радаров. На спутниковых снимках это выглядит как помехи. Такие помехи могут создавать, например, военные радары.

В итоге приложение позволяет отслеживать, где и когда развёртываются военные радиолокационные системы, например, системы российских зенитных ракетных комплексов C-400.

В Bellingcat заявили, что приложение можно использовать для отслеживания перемещения российских войск. Так, в сентябре 2021 года обнаружились два сильных сигнала рядом с российскими городами Погоново и Лиски, рядом с границей Украины.