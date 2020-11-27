Создано приложение для определения размера ноги

Как пишет Rusbase, приложение Neatsy способно определить ещё и морфологию стопы. Для этого нужна лишь фронтальная камера смартфона. В целом, предназначение приложения — помочь выбрать кроссовки.

К сожалению, сервис как 3D-сканер работает только на iPhone X и более новых моделях смартфонов Apple. Не считая iPhone SE. Для работы приложения используется технология TrueDepth.

На iPhone 7, 8, SE подбор размера проходит с помощью опросника. Сообщается, что приложение вообще использует комбинацию технологий компьютерного зрения, AR-сканера и машинного обучения.

В каталоге приложения находятся кроссовки брендов Puma, Nike, Jordan Air и Adidas. После того, как сервис подберёт подходящую модель, он перенаправит пользователя на сайт бренда или онлайн-магазина.