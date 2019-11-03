Приложения
Сегодня 13:52
Создано приложение для отправки запросов школьников на выход в туалет
Для американских школ это нормальная практика
В школах США уже давно существуют своеобразные талоны на выход в туалет во время уроков. Раньше они были бумажными. Но новые технологии пришли и в эту сферу: теперь американские школы начали использовать специальное приложение, заменяющее данные талоны.
Сообщается, что сотни учебных заведений США уже перешли на приложение e-Hallpass. Через него школьники могут отправлять учителю запрос на выход в туалет во время урока. Система может даже помечать красными флажками слишком частые запросы. Решение о том, выпускать ли ученика принимает учитель. Если школьник проводит вне класса слишком много времени, приложение предупреждает об этом администрацию.
Некоторым родителям новинка не понравилась (о мнении учеников ничего не известно). Кто-то назвал приложение «туалетным Большим братом».