Создано приложение для отправки запросов школьников на выход в туалет

Сообщается, что сотни учебных заведений США уже перешли на приложение e-Hallpass. Через него школьники могут отправлять учителю запрос на выход в туалет во время урока. Система может даже помечать красными флажками слишком частые запросы. Решение о том, выпускать ли ученика принимает учитель. Если школьник проводит вне класса слишком много времени, приложение предупреждает об этом администрацию.

Некоторым родителям новинка не понравилась (о мнении учеников ничего не известно). Кто-то назвал приложение «туалетным Большим братом».