Создано приложение для перевода шрифта для слепых в аудио

Шрифт Брайля — это рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими людьми. Индиец задумал создать приложение, которое при наведении камеры смартфона на шрифт Брайля озвучивало бы текст.

Разработчик натренировал модель на образцах шрифта, датасет он подготовил самостоятельно. Затем он просто использовал вычислительные мощности, которые даёт Google.

Индиец пояснил, что модель готова, но ей не хватает интерфейса для взаимодействия с такими инструментами, как Google Assistant. Разработчик планирует открыть исходный код, как только приложение для Android будет готово. Сообщается, что создатель приложения уже провёл несколько испытаний вместе с незрячими.