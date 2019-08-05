Создано приложение для покупки излишков еды из магазинов по низкой цене

Forbes пишет, что в одной только Великобритании ежегодно утилизируется около 2 миллионов тонн еды. Из них 250 тысяч тонн — вполне съедобны. Аналитики подсчитали, что этого количества хватило бы, чтобы приготовить 650 миллионов разных блюд. Которыми можно было бы, например, накормить голодающих (в той же Великобритании).

Приложение Too Good To Go доступно жителям 11 стран Европы. Его пользователи за небольшую плату — от 1,5 фунтов до 11 (от 119 рублей до 870) — могут получать излишки продуктов из ресторанов и магазинов.