Создано приложение для превращения пижамы в костюм во время видеозвонка

Новое приложение называется Xpression camera. По большому счёт, можно с его помощью «надеть» не только пиджак, но и «превратиться» в Илона Маска.

Приложение совместимо с Zoom, Twitch, Microsoft Teams и Google Meet. Его надо установить, а затем в настройках камеры выбрать Xpression camera. После этого нужно выбрать любое желаемое изображение. Это приложение анимирует выбранный рисунок в реальном времени под настоящую мимику пользователя.

Команда стартапа заявила, что хотела предложить пользователям возможность совершать видеозвонки без подготовки, то есть без необходимости наряжаться.