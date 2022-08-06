Создано приложение для смартфона, проверяющее мясо на наличие канцерогенных консервантов

Учёные разработали изменяющую цвет пленку, которую покупатели могут наклеивать на приобретённое мясо, например на сосиски. Её нужно сфотографировать, а приложение быстро определит уровни консервантов, известных как нитраты и нитриты. Они придают колбасам и бекону их характерный розовый оттенок и вкус, а также могут провоцировать развитие опухолей. Чем их больше, тем темнее получается плёнка.