Создано приложение для смартфона, проверяющее мясо на наличие канцерогенных консервантов

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Создано приложение для смартфона, проверяющее мясо на наличие канцерогенных консервантовДостаточно наклеить специальную плёнку и сфотографировать
Новое приложение для смартфонов проверяет мясо на наличие консервантов, которые могут повысить риск развития рака.
Учёные разработали изменяющую цвет пленку, которую покупатели могут наклеивать на приобретённое мясо, например на сосиски. Её нужно сфотографировать, а приложение быстро определит уровни консервантов, известных как нитраты и нитриты. Они придают колбасам и бекону их характерный розовый оттенок и вкус, а также могут провоцировать развитие опухолей. Чем их больше, тем темнее получается плёнка.
Устройство простое в использовании и помогает потребителям принимать более обоснованные решения.