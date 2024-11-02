Создано приложение для смартфонов, которое определяет свежесть молока вибрацией

Порча молока изменяет его pH, уменьшая его с уровня 6,6 (свежее) до 4,4 (полностью испорченное). VibMilk анализирует вибрации, создаваемые изменяющимся составом молока, и применяет алгоритмы машинного обучения для классификации молока по одному из 23 уровней pH. В тестах с различными смартфонами VibMilk достигла средней точности 98,35%.

Хотя VibMilk еще не доступно для публичной загрузки, исследователи продолжают совершенствовать приложение для более широкой совместимости с производителями перед его выпуском.