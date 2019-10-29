Создано приложение для «смены» породы домашнего питомца

Приложение называется GANimal. Первая часть названия отсылает к используемому методу — генеративно-состязательной сети (generative adversarial networks). Она представляет собой алгоритм машинного обучения, построенный на комбинации из двух нейронных сетей, одна из которых создаёт образцы, а другая верифицирует их.

Пользователю необходимо загрузить фотографию своего питомца. Далее алгоритмы сделают всё сами. Они сохранят выражение морды и позу животного, но изменят ему породу или вид. Так собаку можно «превратить» в кошку или лису.

Пока результаты, которые выдаёт приложение, имеют довольно низкое разрешение. Собственно программа вряд ли может пригодиться для чего-то, кроме как для развлечения.