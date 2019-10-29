Приложения
Сегодня 18:22
Создано приложение для «смены» породы домашнего питомца
Хотите представить, как выглядела бы ваша такса, будь она бульдогом?
Известный производитель чипов, компания NVIDIA запустила новое приложение на основе нейросетей. С помощью него можно «поменять» своей собаке или кошке породу и даже вид.
Приложение называется GANimal. Первая часть названия отсылает к используемому методу — генеративно-состязательной сети (generative adversarial networks). Она представляет собой алгоритм машинного обучения, построенный на комбинации из двух нейронных сетей, одна из которых создаёт образцы, а другая верифицирует их.
Пользователю необходимо загрузить фотографию своего питомца. Далее алгоритмы сделают всё сами. Они сохранят выражение морды и позу животного, но изменят ему породу или вид. Так собаку можно «превратить» в кошку или лису.
Пока результаты, которые выдаёт приложение, имеют довольно низкое разрешение. Собственно программа вряд ли может пригодиться для чего-то, кроме как для развлечения.
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