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Создано приложение для защиты детей от неприличных сообщений

Может заблокировать камеру, чтобы ребёнок не обменивался интимными фото
Создано приложение SafeToNet для защиты детей от неприличных сообщений. Оно также блокирует некоторый контент и учит пользователей не писать оскорбления другим людям.

Приложение вообще-то было разработано давно, но заговорили о нём на этой неделе. Стало известно, что создатели SafeToNet провели любопытное исследование. Они проанализировали онлайн-общение более чем 50 тысяч детей и пришли к выводу, что дети довольно часто переписываются о вещах, связанных с сексуальной сферой жизни человека. В частности, они любят использовать эвфемизмы для описания сексуальных действий. Причём более подвержены этому десятилетние девочки.

За это исследование многие начали критиковать приложение за «слежку» за детьми. Однако, в первую очередь, SafeToNet предназначено для защиты детей от различных опасностей в интернете. Приложение предотвращает секстинг (пересылку интимных сообщений и фотографий), травлю, оскорбления и агрессию.

Например, если алгоритмы SafeToNet заметили намёки на секстинг, то приложение заблокирует ребёнку доступ к камере на смартфоне.