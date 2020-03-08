Создано приложение для защиты детей от неприличных сообщений

Приложение вообще-то было разработано давно, но заговорили о нём на этой неделе. Стало известно, что создатели SafeToNet провели любопытное исследование. Они проанализировали онлайн-общение более чем 50 тысяч детей и пришли к выводу, что дети довольно часто переписываются о вещах, связанных с сексуальной сферой жизни человека. В частности, они любят использовать эвфемизмы для описания сексуальных действий. Причём более подвержены этому десятилетние девочки.

За это исследование многие начали критиковать приложение за «слежку» за детьми. Однако, в первую очередь, SafeToNet предназначено для защиты детей от различных опасностей в интернете. Приложение предотвращает секстинг (пересылку интимных сообщений и фотографий), травлю, оскорбления и агрессию.

Например, если алгоритмы SafeToNet заметили намёки на секстинг, то приложение заблокирует ребёнку доступ к камере на смартфоне.