Создано приложение, подбирающее романтического партнёра по предпочтениям в мемах

Приложение называется Schmooze, и оно уже доступно для скачивания в App Store. Идея пришла девушке в голову, так как со своим будущим мужем она сошлась благодаря чувству юмора. Когда-то Видья раздумывала над тем, стоит ли ей поступать учиться в бизнес-школу, и написала нескольким случайным студентам оттуда. Ответил только один. С ним Видья много переписывалась и шутила.

Девушка верит в то, что именно чувство юмора может помочь найти подходящую пару. В приложении Schmooze нужно сначала указать интересы, а затем «свайпать» не фотографии людей, а мемы. На основе этого приложение подберёт партнёра.