Создано приложение с автоматическими штрафами за опоздания

Приложение полагается на данные о местоположении. На Google Maps необходимо отметить свой дом, а затем обозначить дату и время, когда нужно выйти. Также пользователь сам выбирает размер штрафа за опоздание и привязывает карту.

Если приложение в назначенное время «увидит», что пользователь не отошёл от дома хотя бы на 100 метров, с карты спишутся деньги.

В пользовательском соглашении указано, что Mezamee может делать с пользовательскими данными всё, что хочет, но обезличенно. Отмечается, что у приложения положительные отзывы — некоторые японцы явно оценили идею.