Создатель Facebook* пытался скопировать идеи Павла Дурова

Дуров не уточнил, о каких именно идеях идет речь, но отметил, что встреча с Цукербергом состоялась более десяти лет назад, когда Дуров еще руководил ВКонтакте.

«Мы встретились с Марком более десяти лет назад. Я все еще управлял „ВКонтакте“ и сказал им, Марку и его коллегам, о нашей платформе, приложении. Это была интересная встреча. В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — рассказал Дуров.

Помимо этого, Дуров заявил, что Telegram в основном подвергается давлению со стороны корпораций Apple и Google, а не со стороны правительств разных стран. Он также посетовал, что американское правительство оказывает ему «слишком много внимания», а на его банковском счете и в биткоинах «уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов».

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