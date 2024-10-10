Стратегия Доткома, по-видимому, основана на использовании политических волнений, поскольку он надеется на смену лидера в США, что может дать ему шанс избежать экстрадиции, пишет torrentfreak. Его активность в социальных сетях усилилась, с резкими выпадами против властей страны. Интересно, что Дотком поддерживает Россию. Некоторые считают его действия «игрой» для сохранения «свободы, богатства и семьи», в то время как другие предполагают, что его поддержка России может быть искренней.

В случае победы Трампа в 2024 году Дотком надеется на изменение ситуации для себя в лучшую сторону.