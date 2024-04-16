Создатель Linux подлил масла в огонь войны любителей пробелов и табов

Из-за того, что на прошлой неделе в очередь был поставлен патч, заменяющий табуляцию на пробел в файле Kconfig трассировки ядра, Линус Торвальдс решил взять дело в свои руки для парсеров Kconfig, которые не могут работать с табами. Он создал патч, который намеренно добавляет табы обратно в файл Kconfig — в частности, в файл, управляющий размерами страниц ядра. Это гарантирует, что любой парсер, споткнувшийся о табы, получит серьезный сбой.

Его послание ясно: если парсер не может обрабатывать табы как пробельные символы, ему нечего делать при разборе файлов Kconfig ядра Linux. «Да, путаница с табуляцией и пробелами — это традиция», — признает Торвальдс, ссылаясь на печально известные проблемы утилиты «make» с табуляцией. «Но нет, это не значит, что это нормально».

Скорее всего, это легкомысленный способ напомнить разработчикам о важности правильной работы с табами. Он даже шутит, что при необходимости добавит «больше случайных табов».