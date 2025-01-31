Блок описывает Goose как помощника, который выполняет инструкции и автоматизирует работу, особенно для разработчиков ПО. Он может отлаживать код, предлагать изменения и интегрироваться с такими инструментами, как GitHub и Google Drive. Пользователи могут выбрать предпочтительную модель ИИ, но Block рекомендует модель Claude 3.5 Sonnet от Anthropic и o1 от OpenAI.

Хотя Block традиционно не связан с искусственным интеллектом, он ориентирован на работу с открытым исходным кодом. Компания предполагает, что в конечном итоге Goose можно будет использовать не только для программирования, но и в таких «творческих областях», как создание музыки.