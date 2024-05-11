Создатель Twitter заявил, что его соцсеть Bluesky повторила ошибки Twitter

Дорси утверждает, что Bluesky далеко отошла от его концепции. Он никогда не задумывал ее как независимую корпорацию, а скорее как протокол с открытым исходным кодом для использования в Twitter. Кроме того, он не одобряет модерацию контента Bluesky, которую считает «ошибкой», зеркально отражающей прошлое Twitter.

По мнению Дорси, Bluesky привлек пользователей, ищущих спасения от политики модерации Twitter. Он считает, что Bluesky поддержал эти настроения, но все равно путь соцсети привел ее к внедрению инструментов модерации, против которых он категорически возражает.

Дорси подтвердил свою финансовую поддержку Nostr, еще одной децентрализованной платформы, популярной среди криптоэнтузиастов. Он подчеркивает важность «сопротивления цензуре» и «свободы слова», предполагая, что Nostr лучше соответствует его идеалам.

Уход Дорси из Bluesky подчеркивает продолжающиеся дебаты о модерации контента на децентрализованных платформах.