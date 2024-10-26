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Опубликовано 26 октября 2024, 19:07
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Создателей привязанной к доллару США криптовалюты обвинили в отмыве денег

USDT под огнем
Правительство США проводит расследование в отношении крупнейшей криптовалютной компании Tether в связи с возможными нарушениями законов о санкциях и борьбе с отмыванием денег. В ходе расследования, возглавляемого прокуратурой Манхэттена, выясняется, использовалась ли Tether для содействия незаконной деятельности (торговля наркотиками, терроризм и хакерство).
Создателей привязанной к доллару США криптовалюты обвинили в отмыве денег
© Ferra

Министерство финансов также рассматривает возможность введения санкций в отношении Tether из-за его широкого использования лицами и группами, находящимися под санкциями. Такие санкции запретят американцам вести бизнес с компанией.

Стаблкоин Tether USDT, привязанный к доллару США, стал популярным. Однако это также вызвало опасения у чиновников относительно возможности злоупотребления им.

Расследование Министерства юстиции в отношении Tether ведется уже несколько лет и первоначально было посвящено предполагаемому банковскому мошенничеству. В последнее время внимание переключилось на потенциальную роль криптовалюты в содействии незаконной деятельности.

Tether отрицает любые правонарушения и утверждает, что активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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