Создателей привязанной к доллару США криптовалюты обвинили в отмыве денег

Министерство финансов также рассматривает возможность введения санкций в отношении Tether из-за его широкого использования лицами и группами, находящимися под санкциями. Такие санкции запретят американцам вести бизнес с компанией.

Стаблкоин Tether USDT, привязанный к доллару США, стал популярным. Однако это также вызвало опасения у чиновников относительно возможности злоупотребления им.

Расследование Министерства юстиции в отношении Tether ведется уже несколько лет и первоначально было посвящено предполагаемому банковскому мошенничеству. В последнее время внимание переключилось на потенциальную роль криптовалюты в содействии незаконной деятельности.

Tether отрицает любые правонарушения и утверждает, что активно сотрудничает с правоохранительными органами.