Создавать ИИ-изображения в Photoshop теперь можно через браузер

Эти инструменты позволяют изменять изображения с помощью текстовых описаний на более чем 100 языках, сохраняя при этом освещение и перспективу исходного изображения.

Веб-версия также включает в себя многие широко используемые инструменты Photoshop для настольных компьютеров, но с оптимизированной компоновкой для более удобной работы. В ней имеется Контекстная панель задач, предлагающая соответствующие шаги рабочего процесса, и сгруппированные на панели инструментов схожие инструменты.

Adobe решила не предлагать бесплатную версию Photoshop в Интернете. Вместо этого пользователи могут изучить сервис с помощью бесплатных интерактивных демонстраций и учебников на сайте Adobe, а затем подписаться на один из платных тарифных планов, стоимость которого начинается от 9,99 долларов в месяц.