SpaceXAI Илона Маска подала в суд из-за запрета на «раздевающие» приложения в США

Закон должен вступить в силу в августе. Он не только запрещает сами сервисы, но и вводит огромные штрафы для их создателей.

Компания Маска заявляет, что закон написан «слишком широко» и «нарушает свободу слова». В иске подчёркивается, что они «не против того, чтобы бороться с распространением фейковых интимных фото без согласия людей». Но, по их мнению, новый закон «затрагивает слишком много безобидных вещей и может помешать обычным творческим инструментам».

В SpaceXAI говорят, что из-за нового закона им придётся сильно урезать функции редактирования фото в чатботе Grok. Они просят суд признать закон недействительным.