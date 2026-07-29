Приложения
Опубликовано 29 июля 2026, 18:24
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SpaceXAI Илона Маска подала в суд из-за запрета на «раздевающие» приложения в США

Это их частично «кормит»
SpaceXAI Маска подала иск против властей штата США Миннесота. Причина в местном законе, который запрещает приложения и сайты, позволяющие с помощью ИИ раздевать людей на фото. Без их согласия.
SpaceXAI Илона Маска подала в суд из-за запрета на «раздевающие» приложения в США

© SpaceXAI

Закон должен вступить в силу в августе. Он не только запрещает сами сервисы, но и вводит огромные штрафы для их создателей.

Компания Маска заявляет, что закон написан «слишком широко» и «нарушает свободу слова». В иске подчёркивается, что они «не против того, чтобы бороться с распространением фейковых интимных фото без согласия людей». Но, по их мнению, новый закон «затрагивает слишком много безобидных вещей и может помешать обычным творческим инструментам».

В SpaceXAI говорят, что из-за нового закона им придётся сильно урезать функции редактирования фото в чатботе Grok. Они просят суд признать закон недействительным.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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