SpaceXAI Маска представит скоро мощную нейросеть

По данным The Information, по своим возможностям она сопоставима с Claude Opus 4.8 или с GPT 5.5.

Основатель Cursor Майкл Труэлл ранее намекал на работу над моделью, которая сможет соперничать с лидерами рынка. Однако тогда он не уточнял, что это совместный проект со SpaceXAI.

Сама компания SpaceXAI была переименована из xAI только в понедельник, и грядущий анонс станет логичным крупным шагом под этим брендом (чтобы закрепить новое название).

Официальные детали, включая название модели и точные характеристики, появятся на неделе.