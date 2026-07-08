SpaceXAI Маска представит скоро мощную нейросеть

Опубликовано 08 июля 2026, 14:551 мин.
SpaceXAI Маска представит скоро мощную нейросетьНа этой неделе
По информации СМИ, компания SpaceXAI (экс-xAI) готовится к анонсу передовой ИИ-модели. Это будет первая крупная нейросеть, созданная совместно со стартапом Cursor, который SpaceXAI купила за 60 миллиардов долларов.
© SpaceXAI
По данным The Information, по своим возможностям она сопоставима с Claude Opus 4.8 или с GPT 5.5.
Основатель Cursor Майкл Труэлл ранее намекал на работу над моделью, которая сможет соперничать с лидерами рынка. Однако тогда он не уточнял, что это совместный проект со SpaceXAI.
Сама компания SpaceXAI была переименована из xAI только в понедельник, и грядущий анонс станет логичным крупным шагом под этим брендом (чтобы закрепить новое название).
Официальные детали, включая название модели и точные характеристики, появятся на неделе.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный