SpaceXAI Маска выпустила ИИ-модель Grok 4.6, которую тренировали на сложных задачах

Опубликовано 14 августа 2026, 08:181 мин.
SpaceXAI Маска выпустила ИИ-модель Grok 4.6, которую тренировали на сложных задачахРешает задачи почти как топовые модели ChatGPT
SpaceXAI представила обновление флагманской ИИ-модели Grok 4.6 всего через месяц после предыдущей версии. Разработчики при этом заявляют, что улучшения серьёзные.
© SpaceXAI
Модель дольше тренировали на специально сгенерированных данных, чтобы улучшить её способность рассуждать и решать сложные задачи. Также в обучении использовали «инженерные данные» высшего качества, хвалится компания.
После основной тренировки применили два других этапа. Сначала «настройку на примерах», а затем «обучение с подкреплением».
По результатам тестов Grok 4.6 набрала столько же, сколько у флагманской модели OpenAI, и всего на 1 балл меньше, чем у Claude Fable 5.
Цена за использование всего 2 доллара за миллион входящих токенов и 6 долларов за миллион ответных. Есть и более быстрая версия, но она стоит вдвое дороже.
Источник:x.ai
Автор:Максим Многословный