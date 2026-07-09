SpaceXAI представила ИИ-модель Grok 4.5. Она быстрее и дешевле конкурентов

Новая модель предназначена для: написание кода, создание приложений, офисной работы, исследований, редактирования текстов и др. При этом, по заявлению компании, Grok 4.5 расходует токены в два раза эффективнее, чем конкуренты. То есть дешевле модель обходится пользователю.

Сам Илон Маск написал, что Grok 4.5 примерно равен по возможностям Opus 4.7 от Anthropic.

Цены у Grok 4.5 следующие: 2 доллара за миллион входящих токенов и 6 долларов за миллион исходящих. Так же Opus 4.7 стоит 5 и 25 долларов соответственно.