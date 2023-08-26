Спам-фильтр Gmail обвинили в предвзятости: суд вынес решение(суд встал на сторону Google)

RNC утверждал, что действия Google привели к потере пожертвований, однако судья постановил, что эти претензии запрещены разделом 230 Закона о пристойности коммуникаций.

Окружной судья США Дэниел Калабретта отметил, что, хотя спам-фильтр Gmail, возможно, и оказывает предвзятое влияние, действия Google не имеют моральной подоплеки и направлены на защиту пользователей от вредного контента.

Калабретта, ставленник Байдена, также заявил, что и другие крупные провайдеры электронной почты проявляли политическую предвзятость. RNC была предоставлена возможность внести изменения в один из исков, касающийся намеренного вмешательства в перспективные экономические отношения.