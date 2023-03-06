Спам-звонки в WhatsApp могут уйти в прошлое

19:42, 06 марта 2023
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Спам-звонки в WhatsApp могут уйти в прошлоеПоявится блокировка входящих вызовов
Команда WhatsApp работает над новой полезной опцией — защитой от спам-звонков.
Фото: Unsplash
Так, пользователям приложения дадут возможность не разрешать входящие вызовы с неизвестных номеров. В настройках мессенджера появится новый переключатель «Отключить неизвестных абонентов». Со стороны вызывающих абонентов ничего не изменится, поскольку они будут слышать один и тот же сигнал вызова.
Опция в настоящее время проходит внутреннее тестирование и пока недоступна для бета-тестеров WhatsApp. Когда функцию откроют для всех пользователей, пока неясно.