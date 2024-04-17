Спамеры стали использовать ИИ в почтовых рассылках

ИИ анализирует данные о клиентах, чтобы оптимизировать время, тематические строки и контент. Интересно, что такая «персонализация» увеличивает количество открытых писем (29%) и количество переходов по ним (41%). «Предиктивная аналитика» прогнозирует поведение клиентов, позволяя отправлять письма в пиковые для открытия моменты.

Обработка естественного языка (NLP) позволяет ИИ понимать и генерировать человекоподобные сообщения, устраняя ощущение роботизированности некоторых видов контента, генерируемого ИИ. ИИ также помогает сегментировать списки электронной почты и анализировать настроения клиентов. Это гарантирует, что письма дойдут до наиболее восприимчивой аудитории и будут «соответствовать ее интересам».

Эвелин заключает, что ИИ обладает огромным потенциалом для будущего email-маркетинга. Правда, этим могут пользоваться не только маркетологи, но и злоумышленники, поэтому будьте аккуратнее.