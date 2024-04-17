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Приложения
Опубликовано 17 апреля 2024, 16:33
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Спамеры стали использовать ИИ в почтовых рассылках

Персонализированное взаимодействие в масштабе
Австралийский блогер Эвелин утверждает, что искусственный интеллект (ИИ) изменил маркетинг (спаминг) через электронную почту. Хотя такой вид маркетинга уже давно является успешной стратегией, ИИ персонализирует электронные письма до «беспрецедентной степени».
Спамеры стали использовать ИИ в почтовых рассылках
© Ferra

ИИ анализирует данные о клиентах, чтобы оптимизировать время, тематические строки и контент. Интересно, что такая «персонализация» увеличивает количество открытых писем (29%) и количество переходов по ним (41%). «Предиктивная аналитика» прогнозирует поведение клиентов, позволяя отправлять письма в пиковые для открытия моменты.

Обработка естественного языка (NLP) позволяет ИИ понимать и генерировать человекоподобные сообщения, устраняя ощущение роботизированности некоторых видов контента, генерируемого ИИ. ИИ также помогает сегментировать списки электронной почты и анализировать настроения клиентов. Это гарантирует, что письма дойдут до наиболее восприимчивой аудитории и будут «соответствовать ее интересам».

Эвелин заключает, что ИИ обладает огромным потенциалом для будущего email-маркетинга. Правда, этим могут пользоваться не только маркетологи, но и злоумышленники, поэтому будьте аккуратнее.

Источник:Hackernoon
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#почта