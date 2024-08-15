Спасибо за бета-тест: Twitter расширил поддержку Passkey для Android

Опубликовано 15 августа 2024, 20:26
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Спасибо за бета-тест: Twitter расширил поддержку Passkey для AndroidРаньше было у iOS
X, ранее известная как Twitter, объявила о расширении поддержки функции Passkey для пользователей Android-приложения. Эта новая функция безопасности, впервые появившаяся для пользователей iOS в США в январе и во всем мире в апреле, призвана усилить защиту учетных записей.
Passkey — метод цифровой аутентификации, набирающий популярность среди технологических компаний и онлайн-сервисов, — представляют собой более альтернативу паролям. В отличие от них, которые могут быть украдены или угаданы, Passkey создают уникальную цифровую учетную запись для доступа к аккаунту.
Для пользователей X на Android установка Passkey требует перехода к разделу «Дополнительная защита Passkey» на вкладке «Безопасность» в настройках приложения. Хотя пароль по-прежнему необходим для создания учетной записи X, после входа в систему пользователи могут включить Passkey.