Спасибо за бета-тест: Twitter расширил поддержку Passkey для Android

Passkey — метод цифровой аутентификации, набирающий популярность среди технологических компаний и онлайн-сервисов, — представляют собой более альтернативу паролям. В отличие от них, которые могут быть украдены или угаданы, Passkey создают уникальную цифровую учетную запись для доступа к аккаунту.

Для пользователей X на Android установка Passkey требует перехода к разделу «Дополнительная защита Passkey» на вкладке «Безопасность» в настройках приложения. Хотя пароль по-прежнему необходим для создания учетной записи X, после входа в систему пользователи могут включить Passkey.