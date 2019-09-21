Специальный плагин сжимает Android-приложения на 40%

Правда, работает он только с приложениями, написанными на C-подобных языках. Именно такие программы могут страдать от серьёзной фрагментации памяти, когда на устройство информация записывается так, что между её порциями остаётся свободное пространство. Из-за этого одно приложение занимает больше памяти на телефоне, чем нужно.

Плагин Mesh же заполняет эти пустые места, отыскивая связанные фрагменты и объединяя их. Инструмент уже протестировали и увидели, что для браузера Firefox, например, Mesh снижает требования к памяти на 16%. Для сервера структуры данных Redis этот показатель достигает 40%.