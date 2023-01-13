«Список мобилизации»: Telegram-аккаунты россиян начали массово взламывать с помощью рассылки

Пользователям Telegram приходят сообщения с предложением ознакомиться со «Списком людей, которые будут мобилизованы 1-3 февраля». К сообщению прилагаются ссылка. Она ведёт на фишинговый сайт, который позволяет украсть учётные данные.

«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера», — отметили в in2security. Также специалисты обнаружили бота «Список мобилизации», который якобы позволяет проверить, могут ли вас призвать в армию в 2023 году. На самом деле данный бот собирает персональные данные, заставляет пользователя оформить подписку на канал спонсора и требует для получения результата пригласить 10 друзей.

Отметим, что в РФ официально не объявляли о начале очередных мобилизационных мероприятий. При этом Владимир Путин не подписывал указ о завершении частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года. Пресс-секретарь президента на днях призвал в вопросе о новой волне частичной мобилизации ориентироваться на заявления властей, а не на «сообщения в Тelegram-каналах».