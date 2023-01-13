«Список мобилизации»: Telegram-аккаунты россиян начали массово взламывать с помощью рассылки

«Список мобилизации»: Telegram-аккаунты россиян начали массово взламывать с помощью рассылкиНе ведитесь
Канал по информационной безопасности In2security предупредил, что злоумышленники нашли новый способ массово угонять Telegram-аккаунты. Мошенники пользуются тревожностью людей из-за слухов о новой волне мобилизации в РФ.
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Пользователям Telegram приходят сообщения с предложением ознакомиться со «Списком людей, которые будут мобилизованы 1-3 февраля». К сообщению прилагаются ссылка. Она ведёт на фишинговый сайт, который позволяет украсть учётные данные.
«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера», — отметили в in2security. Также специалисты обнаружили бота «Список мобилизации», который якобы позволяет проверить, могут ли вас призвать в армию в 2023 году. На самом деле данный бот собирает персональные данные, заставляет пользователя оформить подписку на канал спонсора и требует для получения результата пригласить 10 друзей.
Отметим, что в РФ официально не объявляли о начале очередных мобилизационных мероприятий. При этом Владимир Путин не подписывал указ о завершении частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года. Пресс-секретарь президента на днях призвал в вопросе о новой волне частичной мобилизации ориентироваться на заявления властей, а не на «сообщения в Тelegram-каналах».