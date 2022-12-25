Спойлеры расширяются: Telegram начнёт засекречивать фотографии так же, как сообщения

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера для Android под версией 9.3 (30029). При отправке сообщения можно будет выбрать функцию спойлера и медиафайлы станут засекреченными. Просмотреть их можно будет только по тапу, то есть нажатию на экран. Выглядеть это будет так: