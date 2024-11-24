Спорная функция автоматических скриншотов всей ОС Windows всё же увидела свет

Функция, выпуск которой первоначально был запланирован на июнь, позволяет пользователям просматривать и запрашивать историю активности своего ПК. Эти скриншоты всей ОС делает ИИ. Recall опирается на NPU устройств Copilot+ на базе Snapdragon.

Вместе с Recall Microsoft представляет функцию «Click to Do», которая работает на основе того же ИИ предлагает действия с текстом и изображениями из скриншотов, например, копирование, открытие URL-адресов и визуальный поиск.

Функция является опциональной, а все «снимки» хранятся локально и зашифрованы, если верить компании.