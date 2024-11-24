Спорная функция автоматических скриншотов всей ОС Windows всё же увидела свет

Опубликовано 24 ноября 2024, 14:151 мин.
Спорная функция автоматических скриншотов всей ОС Windows всё же увидела светНо пока в бета-тест
После многочисленных задержек Microsoft наконец-то выпустила предварительную версию спорной функции Recall для Windows 11, которая стала доступна для участников программы Windows Insider на компьютерах Copilot+.
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Функция, выпуск которой первоначально был запланирован на июнь, позволяет пользователям просматривать и запрашивать историю активности своего ПК. Эти скриншоты всей ОС делает ИИ. Recall опирается на NPU устройств Copilot+ на базе Snapdragon.
Вместе с Recall Microsoft представляет функцию «Click to Do», которая работает на основе того же ИИ предлагает действия с текстом и изображениями из скриншотов, например, копирование, открытие URL-адресов и визуальный поиск.
Функция является опциональной, а все «снимки» хранятся локально и зашифрованы, если верить компании.
Источник:GeekWire
Автор:Максим Многословный
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