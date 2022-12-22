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11:32, 22 декабря 2022
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Spotify будет создавать плейлисты для тренировок на основе данных о вашем здоровье

Правда, сама компания об этом молчит

Сообщается, что компания Spotify работает над новой функцией, которая объединит ее приложение на iOS с HealthKit, чтобы пользователи могли получать музыкальные плейлисты для тренировок на основе данных об их здоровье.

Spotify будет создавать плейлисты для тренировок на основе данных о вашем здоровье

Фото: Unsplash

HealthKit – это API для iOS, который позволяет сторонним приложениям получать доступ к данным из приложения Apple Health.

Как сообщил Крис Мессина в Twitter, код, найденный в приложении Spotify, указывает на скорую поддержку HealthKit, что позволит приложению получать доступ к такой информации, как продолжительность ежедневных упражнений пользователя, количество сожженных калорий и многое другое.

По словам Мессины, платформа хочет использовать эту информацию, чтобы предлагать каждому человеку конкретные песни, которые будут мотивировать его во время тренировок. Например, Spotify может выбирать и предлагать конкретные песни, основываясь на типах упражнений, регистрируемых пользователями, или даже на их скорости.

К счастью, Spotify не сможет собирать данные, если пользователи решат не делиться ими с приложением, iOS обратного не позволит.

На данный момент эта функция недоступна для пользователей. Spotify также ни разу не упоминал об этой функции, поэтому неизвестно, когда она станет общедоступной.

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