Spotify будет создавать плейлисты для тренировок на основе данных о вашем здоровье

HealthKit – это API для iOS, который позволяет сторонним приложениям получать доступ к данным из приложения Apple Health.

Как сообщил Крис Мессина в Twitter, код, найденный в приложении Spotify, указывает на скорую поддержку HealthKit, что позволит приложению получать доступ к такой информации, как продолжительность ежедневных упражнений пользователя, количество сожженных калорий и многое другое.

По словам Мессины, платформа хочет использовать эту информацию, чтобы предлагать каждому человеку конкретные песни, которые будут мотивировать его во время тренировок. Например, Spotify может выбирать и предлагать конкретные песни, основываясь на типах упражнений, регистрируемых пользователями, или даже на их скорости.

К счастью, Spotify не сможет собирать данные, если пользователи решат не делиться ими с приложением, iOS обратного не позволит.

На данный момент эта функция недоступна для пользователей. Spotify также ни разу не упоминал об этой функции, поэтому неизвестно, когда она станет общедоступной.