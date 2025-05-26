Spotify Jam скоро будет доступен прямо в машине

Опубликовано 26 мая 2025, 22:301 мин.
Spotify Jam скоро будет доступен прямо в машинеПоделитесь с друзьями треками
Скоро пользователи смогут запускать функцию Spotify Jam прямо с экрана автомобиля, без необходимости доставать смартфон. Об этом сообщили на конференции Google I/O.
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Spotify Jam впервые появилась в сентябре 2023 года и быстро стала популярной. Функция будет доступна в машинах с Android Auto и встроенными сервисами Google. С её помощью водитель сможет начать совместное прослушивание музыки, а пассажиры смогут подключиться к плейлисту, отсканировав QR-код на экране.
Функция появится в ближайшие месяцы и будет доступна в более чем 500 моделях автомобилей с поддержкой Android Auto. Позже она появится и в других машинах с системами Google.
Кроме этого, Google планирует добавить в Android Auto возможность просмотра видео и доступ к браузеру, чтобы расширить возможности мультимедийной системы.