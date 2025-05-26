Spotify Jam скоро будет доступен прямо в машине

Spotify Jam впервые появилась в сентябре 2023 года и быстро стала популярной. Функция будет доступна в машинах с Android Auto и встроенными сервисами Google. С её помощью водитель сможет начать совместное прослушивание музыки, а пассажиры смогут подключиться к плейлисту, отсканировав QR-код на экране.

Функция появится в ближайшие месяцы и будет доступна в более чем 500 моделях автомобилей с поддержкой Android Auto. Позже она появится и в других машинах с системами Google.

Кроме этого, Google планирует добавить в Android Auto возможность просмотра видео и доступ к браузеру, чтобы расширить возможности мультимедийной системы.