Spotify на Android лишь спустя пять лет исправил значок своего приложения

Spotify на Android лишь спустя пять лет исправил значок своего приложенияНикаких черных границ
Черная рамка была введена в 2019 году для поддержки адаптивных иконок, которые могли динамически менять форму в зависимости от настроек пользователя. Однако, когда адаптивные иконки стали менее распространенными, граница начала выглядеть "устаревшей и неуклюжей", особенно на устройствах с круглыми формами иконок, пишут СМИ.
Новое обновление полностью удаляет границу на устройствах с круглыми иконками, например на телефонах Pixel. Таким образом, логотип Spotify теперь занимает все пространство значка, создавая более "упорядоченный и визуально привлекательный" вид.
Однако важно отметить, что это изменение касается только круглых иконок. Устройства вроде телефонов Samsung Galaxy с иконками другой формы по-прежнему будут иметь черную рамку для совместимости.