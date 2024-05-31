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Приложения
Опубликовано 31 мая 2024, 17:42
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Spotify на Android лишь спустя пять лет исправил значок своего приложения

Никаких черных границ
Spotify наконец-то решил проблему, которая раздражала некоторых пользователей Android, если верить соцсетям: черная рамка вокруг иконки приложения. Обновление, выходящее с версией 8.9.44.368, убирает ее, возвращая "чистый и классический" вид.
Spotify на Android лишь спустя пять лет исправил значок своего приложения
© Ferra

Черная рамка была введена в 2019 году для поддержки адаптивных иконок, которые могли динамически менять форму в зависимости от настроек пользователя. Однако, когда адаптивные иконки стали менее распространенными, граница начала выглядеть "устаревшей и неуклюжей", особенно на устройствах с круглыми формами иконок, пишут СМИ.

© 9to5Google

Новое обновление полностью удаляет границу на устройствах с круглыми иконками, например на телефонах Pixel. Таким образом, логотип Spotify теперь занимает все пространство значка, создавая более "упорядоченный и визуально привлекательный" вид.

Однако важно отметить, что это изменение касается только круглых иконок. Устройства вроде телефонов Samsung Galaxy с иконками другой формы по-прежнему будут иметь черную рамку для совместимости.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#Spotify
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#дизайн
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#обновление