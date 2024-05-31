Spotify на Android лишь спустя пять лет исправил значок своего приложения

Новое обновление полностью удаляет границу на устройствах с круглыми иконками, например на телефонах Pixel. Таким образом, логотип Spotify теперь занимает все пространство значка, создавая более "упорядоченный и визуально привлекательный" вид.

Однако важно отметить, что это изменение касается только круглых иконок. Устройства вроде телефонов Samsung Galaxy с иконками другой формы по-прежнему будут иметь черную рамку для совместимости.