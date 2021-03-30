Spotify начал работать на консолях PlayStation в России

Сообщается, что эта опция доступна как в бесплатной версии приложения, так и по подписке Spotify Premium. Сам Spotify теперь устанавливается на консоли PS4 и PS5. Обеспечена интеграция с Spotify Connect, поэтому воспроизведением можно управлять с мобильного устройства или планшета. Владельцы PlayStation 5 также могут пользоваться кнопкой Spotify на специальном пульте управления от консоли.

В некоторых играх собственную музыку можно и вовсе отключить и заменить её треками из каталога в Spotify. Для этого нужно войти в центр управления длительным нажатием на клавишу PlayStation на геймпаде и выбрать «Музыка» или Spotify.

Помимо этого, Spotify представил специальный музыкальный раздел «Для геймеров». В нём собраны саундтреки из фильмов и игр, а также рекомендованные треки от игрового сообщества.