Spotify начал тестировать аналог «сторис» из Instagram

Рядом с названием плейлиста Christmas Hits появился специальный кружок. Если нажать на него, можно видеть «сторис» со знаменитостями. Работает это только из приложения Spotify.

К созданию коротких роликов сервис привлёк Дженнифер Лопес, Келли Кларксон и группу Pentatonix. Engadget пишет, что «сторис» появлялись и в некоторых других плейлистах Spotify, в том числе Tear Drop.