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Spotify начал тестировать аналог «сторис» из Instagram
Сервис привлёк знаменитостей к этому
Музыкальный стриминговый сервис Spotify начал тестировать аналог «сторис» из Instagram. В некоторых плейлистах появились короткие видеоролики со знаменитостями, которые покажутся до боли знакомыми всем пользователям Instagram.
Рядом с названием плейлиста Christmas Hits появился специальный кружок. Если нажать на него, можно видеть «сторис» со знаменитостями. Работает это только из приложения Spotify.
К созданию коротких роликов сервис привлёк Дженнифер Лопес, Келли Кларксон и группу Pentatonix. Engadget пишет, что «сторис» появлялись и в некоторых других плейлистах Spotify, в том числе Tear Drop.
Spotify has stories now....— TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020
S P O T I F Y
This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx
Сервис подтвердил журналистам, что это тест. Поэтому пока неясно, смогут ли пользователи сами создавать «сторис» для различных плейлистов. Вполне возможно, что эта функция так и не будет внедрена полноценно.