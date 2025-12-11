Spotify научился создавать плейлисты по вашему описанию

Вы можете написать запрос вроде: «грустные песни, чтобы стало ещё грустнее» или «песни моих любимых исполнителей за последние десять лет». Алгоритм проанализирует вашу историю прослушиваний на Spotify и составит уникальную подборку.

Каждый трек в таком плейлисте будет сопровождаться пояснением, почему он был рекомендован. Готовым списком можно поделиться или настроить его автоматическое обновление — раз в день или неделю, допустим. Если сложно придумать запрос, Spotify предложит готовые идеи.

Пока функция доступна только в Новой Зеландии и работает на английском языке. О более широком запуске сервис пока не сообщает.