Опубликовано 28 ноября 2024, 18:531 мин.
Spotify отключила популярную взломанную версию приложения. Прощай, «Spotify Mod»Который был на Android
Spotify отключил «Spotify Mod», популярное пиратское приложение, которое предоставляло бесплатный доступ к премиум-функциям на Android. Приложение, представляющее собой модифицированную версию официальной платформы Spotify, позволяло пользователям обходиться без абонентской платы и пользоваться всеми платными «фичами», такими как музыка без рекламы и скачка песен.
В последние несколько дней пользователи сообщали, что «Spotify Mod» перестал работать, а плейлисты, сохраненные песни и возможности стриминга стали недоступны. Этот шаг, сообщают СМИ, является намеренной попыткой Spotify побороть пиратство.
Да, можно найти альтернативные модифицированные APK, но они могут быть не так безопасны. И вообще «фу-фу» — пиратство зло. Правда, из России приложение ушло, поэтому некому вас винить.