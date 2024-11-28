Spotify отключила популярную взломанную версию приложения. Прощай, «Spotify Mod»

В последние несколько дней пользователи сообщали, что «Spotify Mod» перестал работать, а плейлисты, сохраненные песни и возможности стриминга стали недоступны. Этот шаг, сообщают СМИ, является намеренной попыткой Spotify побороть пиратство.

Да, можно найти альтернативные модифицированные APK, но они могут быть не так безопасны. И вообще «фу-фу» — пиратство зло. Правда, из России приложение ушло, поэтому некому вас винить.