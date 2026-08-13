Spotify перестанет рекомендовать созданные ИИ песни

Компания объясняет это тем, что настоящая связь между артистом и слушателем «строится на доверии». Люди, мол, хотят знать, кто на самом деле стоит за музыкой.

Spotify будет использовать специальные инструменты, а также привлекать живых экспертов, чтобы выявлять ИИ-профили. Если окажется, что музыкант — нейросеть, он получит соответствующую метку и больше не будет попадать в рекомендации у людей.

Звучит это всё иронично, учитывая, что сам музыкальный стриминговый сервис активно инвестирует в ИИ-технологии. Например, недавно запустили «Поговори со Spotify». Это сервис для подписчиков Premium, где ИИ-ассистент в стиле ChatGPT помогает обсуждать и искать музыку.