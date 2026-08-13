Spotify перестанет рекомендовать созданные ИИ песни

Опубликовано 13 августа 2026, 07:031 мин.
Spotify перестанет рекомендовать созданные ИИ песниИ будет помечать соответствующую музыку
С сентября Spotify начнёт помечать профили и треки таких артистов специальной надписью «ИИ-персона». Это коснётся, например, группы Velvet Sundown, у которой сейчас 117 тысяч слушателей в месяц.
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Компания объясняет это тем, что настоящая связь между артистом и слушателем «строится на доверии». Люди, мол, хотят знать, кто на самом деле стоит за музыкой.
Spotify будет использовать специальные инструменты, а также привлекать живых экспертов, чтобы выявлять ИИ-профили. Если окажется, что музыкант — нейросеть, он получит соответствующую метку и больше не будет попадать в рекомендации у людей.
Звучит это всё иронично, учитывая, что сам музыкальный стриминговый сервис активно инвестирует в ИИ-технологии. Например, недавно запустили «Поговори со Spotify». Это сервис для подписчиков Premium, где ИИ-ассистент в стиле ChatGPT помогает обсуждать и искать музыку.
Источник:theguardian
Автор:Максим Многословный
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